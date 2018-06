«Puzza insopportabile e mosche in casa»

Migliora ad Alghero la generale situazione sul fronte del decoro e della gestione dei rifiuti, ma in attesa che si definiscano le schermature dei bidoni in dotazione alle attività di somministrazione, cresce la tensione tra cittadini e ristoratori. Ecco il caso di Via Gioberti

ALGHERO - «Situazione insopportabile. I contenitori dei rifiuti all’angolo del palazzo dove io abito creando una situazione di degrado, puzza insopportabile e la mia casa piena di mosche. Mi domando perchè il ristorante non tiene i suoi cassonetti davanti al suo locale».

Cresce la tensione in via Gioberti ad Alghero, dove una residente denuncia quella che ritiene una «situazione non più sopportabile». «Vorrei sapere dove è stabilito che io debba sopportare questo sopruso» denuncia pubblicamente, inviando alla redazione del Quotidiano di Alghero la foto con i bidoni carichi di rifiuti sotto le sue finestre di casa.

Migliora ad Alghero la generale situazione sul fronte del decoro e della gestione dei rifiuti, ma in attesa che si definiscano le schermature dei bidoni in dotazione alle attività di somministrazione [LEGGI], cresce la tensione tra cittadini e ristoratori. Quello di via Gioberti, infatti, non è l'unico caso che coinvolge le attività di somministrazione che, per mancanza di spazi nei locali, utilizzano il suolo pubblico per depositare i propri rifiuti.

Commenti