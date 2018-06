Elisoccorso, si parte: formazione chiusa ad Alghero

Partirà il prossimo 1 luglio il nuovo servizio di elisoccorso, il primo con mezzi dedicati e HEMS della Sardegna. Sarà gestito da Airgreen, che si è aggiudicata la gara bandita dall´Ats. L´equipaggio, selezionato in questi mesi, sta ultimando la formazione nella base dell´aeroporto di Alghero. Le parole di Giorgio Lenzotti (Areus) rilanciate dalla Regione Sardegna

ALGHERO - Si è conclusa nei giorni scorsi la formazione del personale che comporrà gli equipaggi del nuovo servizio di elisoccorso. I professionisti, provenienti da aziende del sistema sanitario sardo, hanno fatto un addestramento teorico e pratico, utilizzando i mezzi dell’Airgreen di stanza ad Alghero e lavorando sull’uso del verricello. Nelle prossime settimane la formazione si completerà in Lombardia con l’affiancamento del personale dell’Areu (l’azienda dell’emergenza urgenza), che ha collaborato con la Regione e con l’Areus.

«Si mantiene la data del 1 luglio per la partenza del servizio - commenta l’assessore della Sanità, Luigi Arru, che ha incontrato a Fertilia gli operatori, con il direttore generale dell’Areus, Giorgio Lenzotti - “ che porterà un cambiamento importante per tutti i cittadini della Sardegna, in qualunque Comune vivano. Abbiamo istituito una cabina di regia sulle reti delle patologie tempo-dipendenti (infarto, ictus, politrauma, trasporto delle mamma e del bambino), quelle che maggiormente richiedono l’intervento dell’elisoccorso e, dall’analisi fatta, possiamo dire che il sistema sanitario è pronto».

«C’è voluto tempo - afferma ancora Arru - ma una programmazione seria richiede massima attenzione e passaggi, come la collaborazione con l’Anac, che abbiamo scelto di fare per la massima chiarezza e trasparenza delle procedure. Un ringraziamento doveroso va all’Ats, ai vertici dell’Areus e all’Areu lombarda per il suo fondamentale supporto».

Commenti