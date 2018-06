Tortolì: latitante 45enne catturato

Il personale dell’Uct del Commissariato di Tortolì ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti, uno dei quali, di origine rumena, è risultato beneficiario di un ordine di cattura. E´ stato arrestato

NUORO - Nel pomeriggio di sabato il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tortolì ha tratto in arresto un quarantacinquenne di origine rumena. A suo carico risultava un ordine di cattura, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del Gip di Lucca.

Nell’ambito di un predisposto servizio di prevenzione e repressione dei reati, il personale dell’Uct del Commissariato di Tortolì ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti. Sono presto risultati entrambi pregiudicati.

Dagli accertamenti però è emerso un ordine di cattura a carico del rumeno. Il 45enne è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Lanusei, a disposizione dell’Autorità giudiziaria giudicante.

Commenti