Armi e droga: arresto a Torralba

SASSARI - Alle 14 circa di sabato i Carabinieri della Stazione di Torralba, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva, hanno arrestato e condotto al Carcere di Sassari-Bancali un allevatore di 53 anni originario di Cossoine. L'uomo è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare una pena detentiva di anni 3, mesi 10 e giorni 18 di reclusione. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito di un'attività di polizia giudiziaria condotta dai militari della Stazione di Torralba. Lo scorso 18 novembre 2016, infatti, lo arrestarono per la prima volta in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dalle indagini erano emerse gravi responsabilità dell'uomo per i reati di detenzione abusiva di armi, ricettazione e produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Dopo un breve periodo di detenzione in carcere, all'allevatore era stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari in un'abitazione di Torralba, luogo dove i Carabinieri lo hanno rintracciato.