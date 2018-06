la ricerca si fa con le imprese

Intelligenza artificiale applicata all´industria tessile: un progetto dell´Università degli studi di Cagliari coordinato da Fabio Roli, che coinvolge il Pra Lab e finanziato da Sardegna ricerche, apre la porta ad importanti innovazioni, grazie alla ricerca scientifica

CAGLIARI - Martedì 19 giugno, dalle 9.30, nell’Aula Q del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica della Facoltà di Ingegneria e architettura, si svolgerà il meeting di avvio del progetto Ai-Textiles, finanziato da Sardegna ricerche, durante il quale il Pattern recognition and application lab (il laboratorio coordinato da Fabio Roli, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni, che da oltre vent'anni lavora sulle applicazioni e sui sistemi innovativi nel campo del Pattern recognition) coordinerà le attività per formare le aziende sarde sul tema dell’intelligenza artificiale applicata all’industria tessile. L’obiettivo è porre le basi affinché le aziende aderenti possano sviluppare competenze specifiche ed avanzate nell’ambito dei tessuti intelligenti e superintelligenti, e nell’ambito delle tecnologie dell’Intelligenza artificiale, a partire dalle quali possano svilupparsi idee, soluzioni e prodotti innovativi in risposta alle crescenti richieste del mercato.

Si tratta di tessuti che “inglobano” al loro interno un sofisticatissimo dispositivo elettronico, che permette di rilevare le condizioni ambientali (temperatura, umidità, battito cardiaco, ecc.), analizzare i dati ottenuti e “reagire” di conseguenza. Ai-Textiles è uno dei trentacinque progetti collaborativi promossi da Sardegna ricerche attraverso il Programma “Azioni cluster top-down” ed è finanziato grazie al Por Fesr Sardegna 2014-2020.

I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici, con l’attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese del settore o di settori affini, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori. Come per tutti i progetti cluster, anche per Ai-Textiles vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore interessate a partecipare possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento, inviando il modulo di adesione, scaricabile dal sito internet di Sardegna ricerche, dove è anche disponibile la scheda di progetto, con una sintetica descrizione delle attività previste e l’elenco delle imprese a tutt’oggi coinvolte.

