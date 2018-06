Ippica: Capuano protagonista ai Regionali

Il Club ippico Capuano fa incetta di medaglie al Campionato Regionale Fisdir di Oristano. I cavalieri algheresi hanno conquistato otto medaglie d´oro, cinque d´argento e tre di bronzo nelle specialità Dressage e Gimcana

ALGHERO - Ottimi risultati per il Club ippico Capuano al Campionato regionale della Federazione italiana sport disabilità intellettiva relazionale, svoltosi lo scorso fine settimana al Circolo ippico “Giara Oristanese” di Oristano. L’associazione sportiva algherese ha partecipato con dodici cavalieri alla competizione indetta dalla Fisdir, facendo incetta di medaglie. Complessivamente sedici i podi, con otto medaglie d'oro, cinque d'argento e tre medaglie di bronzo.

La manifestazione si è svolta in due giornate e ha contato più di cinquanta cavalieri provenienti dai vari centri ippici della Sardegna. Un momento importante durante il quale sono stati selezionati i migliori binomi isolani in vista del prossimo Campionato italiano(in programma proprio ad Oristano). Sabato 9, i concorrenti hanno gareggiato nella specialità del Dressage, domenica 10 nella Gimcana.

Sul podio, sono saliti i veterani Giovanni Delrio (oro in Dressage grado 3 avanzato ed argento in Gimcana grado 3 avanzato, le categorie più alte e difficili del campionato), Gaia Castaldi (campionessa assoluta del grado 3 medio, Dressage e Gimcana), Paolo Mura (argento in Dressage grado 3 avanzato) e Domenico Riu (argento in Gimcana grado 2 medio e quarto classificato in Dressage 2 avanzato). Sul podio anche i neo-agonisti Stefano Sanna (alla sua prima uscita, oro in Dressage 2 avanzato e bronzo in Gimcana 2 medio), Anna Carmen Piga (argento in Dressage ed oro in Gimcana grado 1), Andrea Scarpa (oro in Dressage ed argento in Gimcana grado 1) ed i giovanissimi Alyssa Auzzas (oro in Gimcana grado 2 e bronzo in Dressage grado 2 elementare) e Natalino Serra ( oro in Dressage e bronzo in Gimcana didattica). , di soli otto anni. Da registrare, inoltre, le buone performance di Costantino Manunta (quarto in Dressage e sesto in Gimcana grado 1), Alessandro Ginatempo (quinto in Dressage 2 avanzato e sesto in Gimcana 2 M) e Pasquale Bandinu (settimo sia in Dressage, sia in Gimcana didattica).

I ragazzi sono stati seguiti e preparati dal team del club, costituito da Alessandra Pes (in qualità di istruttore federale di equitazione paralimpica), Luca Steccato (istruttore federale specializzato in salto ostacoli) e da Alice Mirabella (operatore sportivo specializzato nella disabilità). «Siamo contentissimi e orgogliosi – ha dichiarato Pes, preparatore ed istruttore federale di equitazione paralimpica - l'impegno dei ragazzi e delle famiglie ha dato i suoi frutti anche questa volta. Due giornate di puro sport amicizia ed integrazione. “Un ringraziamento speciale va anche a Gioia Castaldi allieva e valido braccio destro, non che alle stesse famiglie di tutti i ragazzi», dichiarano i rappresentanti del club ippico.

