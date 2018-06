Tore Piana confermato coordinatore sardo

Durante l´Assemblea nazionale conclusa giovedì a Roma, è stata indicata l´alleanza del partito nel Centrodestra. Ora, il partito è impegnato a formare le liste per le Regionali del febbraio 2019

ALGHERO - Si è conclusa giovedi, a Roma, l’Assemblea nazionale di Energie per L’Italia, presieduta dal segretario nazionale Stefano Parisi. L’Assemblea, che ha visto i dirigenti del partito di tutte le regioni, aveva il compito di fare il quadro della situazione politica in Italia dopo le elezioni del 4 marzo e di rilanciare Energie per L’italia nel solco liberale e popolare. L’Assemblea aveva il compito di rinnovare i coordinatori regionale del partito. Per la Sardegna, è stato rinnovato l’incarico a Tore Piana.

Si è discusso di quello che sarà la coalizione di Centrodestra al livello nazionale e come Epi si collocherà. La decisione presa è stata quella di continuare nella linea di costruzione di un partito nell’area liberale e popolare, un’area moderata che in Italia ha sempre rappresentato il segmento più importante e che ora si ritrova con pochi riferimenti politici. Energie per L’Italia avvierà nelle prossime settimane una campagna di adesione snella, con adesioni scritte ed una forte campagna sui maggiori temi che interessano il Paese. Per la Sardegna, Piana avrà il compito di preparare le liste sia per le Regionali, sia per i Comuni che andranno al voto nel 2019, in particolare Sassari ed Alghero. Cercando di aggregare elettori ed amministratori comunali che, dopo il voto del 4 marzo, si ritrovano ad non avere più un punto di riferimento nell’area moderata liberale e popolare.

A Tore Piana è stato dato il compito di ricercare nelle prossime settimane accordi politici nell’area della coalizione di Centrodestra presente in Sardegna. Fra le idee ed i programmi che Epi sosterrà con molta convinzione ci sono temi come i trasporti e la continuità territoriale; il turismo; l'agricoltura; la sanità; la fiscalità di vantaggio ed un maggior rapporto con le Istituzioni europee, dove passano la maggior parte dei flussi economici verso la Sardegna. «Spero di interloquire già dai prossimi giorni con tutti i coordinatori regionali dei partiti dell’area di Centrodestra – dichiara Piana – A tutti chiederò che il prossimo candidato a presidente della Regione venga individuato entro l’estate e che da subito si costituisca il tavolo di coalizione per parlare e discutere di idee e programmi. Come prima uscita ufficiale di Epi, confermo la nostra presenza all’incontro che si terrà a Cagliari il prossimo 30 giugno, alla presenza del presidente del Parlamento europeo Tajani». Nei prossimi giorni, sarà convocato il Coordinamento regionale, dove ci confronteremo e saranno decise le linee politiche per la Sardegna.

Nella foto: il confermato coordinatore regionale di Epi Tore Piana

Commenti