Rubano liquori nel market: doppia denuncia

TEMPIO PAUSANIA - Questa mattina (sabato), i Carabinieri della Stazione di Tempio Pausania, dopo la denuncia sporta da un socio della Supermercati Marcello e dopo avere visionato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare due donne che l’8 giugno, dopo essersi impossessate di undici bottiglie di liquore ed averle nascoste in una borsa, sono uscite dal negozio senza pagare. Il valore delle bottiglie, che non sono certo un bene di primaria necessità, è stato stimato in 150euro circa. Gli accertamenti hanno portato ad identificare una 42enne tempiese ed una 37enne residente ad Ozieri, che sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania con l’accusa di furto aggravato.