Alghero è pronta ad ospitare i campioni del beach soccer

E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda tappa dell’International beach soccer tour, valida come prima edizione del Trofeo Città di Alghero, in programma sabato 30 giugno e domenica 1 luglio

ALGHERO - Alghero si prepara ad accogliere un altro grande evento di sport. Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, al Lido San Giovanni, è in programma la seconda tappa del circuito International beach soccer, che da più di vent’anni a questa parte, caratterizza i mesi di giugno, luglio ed agosto di importanti località marine. Per la prima volta, i campioni dell’Italia beach soccer, guidati dal deus ex machina Maurizio Iorio, e di altre tre rappresentative nazionali giocheranno sulla spiaggia della Riviera del corallo.

Oltre all’Italia, ci saranno Brasile, Francia e Svizzera. Nel pomeriggio di sabato 30, Francia e Brasile si sfideranno nella prima semifinale (16.30), quindi toccherà ad Italia e Svizzera (17.30). Le vincenti si affronteranno nella finalissima in programma domenica 1 (17.30), mentre le perdenti si giocheranno il terzo posto (alle 16.30). Ma il programma della manifestazione, ad ingresso gratuito, prevede ulteriori eventi all’insegna della musica e dello spettacolo, compreso un torneo amatoriale che si svolgerà giovedì 28 giugno, e coinvolgerà alcune squadre locali, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi giorni.

Intanto, Alghero è pronta a mettere su una vera e propria arena, che nel fine settimana a cavallo tra giugno e luglio promette di ospitare partite spettacolari, grazie alla presenza di ex giocatori di serie A. Solo per citarne alcuni, la selezione italiana guidata da Iorio potrà contare su Angelo Di Livio (296gare in serie A, 40presenze in Nazionale ed una Champions League con la maglia della Juventus), Marco Delvecchio (ex attaccante della Roma, con la quale ha collezionato 231presenze e 62gol) e Mauro Esposito, vecchia conoscenza del calcio isolano (199presenze ed una promozione in serie A con il Cagliari).

«Proprio per gratificare l’impegno di Comune e Fondazione Alghero, abbiamo allestito una squadra di assoluto livello – commenta Maurizio Iorio, organizzatore dell’evento e selezionatore della squadra italiana – Ci aspettiamo una grande risposta dai sardi e dagli algheresi, sappiamo del loro calore e confidiamo in un’arena gremita perché il beach soccer è soprattutto divertimento». «Per Alghero un altro evento sportivo di primissimo livello, per i residenti e per i tantissimi ospiti, con un richiamo mediatico importante e con una copertura televisiva nazionale e internazionale – commenta il sindaco Mario Bruno – Il segmento turistico sportivo è anche per questo 2018 uno dei più attivi e la qualità degli eventi (come questo ed altri che presenteremo presto) confermano la bontà della scelte condivise».

Nella foto: Marco Delvecchio

