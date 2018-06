Violenza di genere e diritto di cronaca: 4 borse di studio

La giuria ha faticato a scegliere i vincitori e le vincitrici del concorso “Le parole giuste per raccontare la violenza di genere: tra diritto di cronaca e tutela della vittima", rivolto alla terza L del Liceo Classico musicale coreutico Azuni

SASSARI - Sedici scritti, sedici testi fatti di riflessioni, di rielaborazioni personali di concetti impegnativi, complessi e forti. La giuria ha faticato a scegliere i vincitori e le vincitrici del concorso “Le parole giuste per raccontare la violenza di genere: tra diritto di cronaca e tutela della vittima”, rivolto alla terza L del Liceo Classico musicale coreutico Azuni. Alla fine, sono stati proclamati Gianluca Scanu primo classificato, Giada Moschella per il secondo posto e, per il terzo gradino del podio, un ex aequo per Andrea Budroni ed Eleonora Spanu. Per loro, quattro borse di studio da spendere in libri, parte delle quali saranno usate per l'acquisto di testi sulla violenza di genere per la biblioteca scolastica. Oggi (sabato), nella sala convegni della Nuova Sardegna, si è tenuta la cerimonia di premiazione, a cui hanno partecipato il sindaco Nicola Sanna, l'assessore comunale alle Pari opportunità Monica Spanedda, la Commissione comunale Pari opportunità presieduta da Elvira Useli, il dirigente scolastico del Liceo Azuni Roberto Cesaraccio, il direttore della Nuova Sardegna Antonio Di Rosa, la classe terza L, i docenti, i genitori e la giuria, presieduta dalla giornalista Daniela Scano.

Il concorso rappresenta la conclusione di un percorso iniziato durante l'anno scolastico, affidato per l'ideazione e progettazione dall'Assessorato comunale alle Politiche sociali e pari opportunità alla Commissione Pari opportunità, con il quale si voleva stimolare le nuove generazioni a riflessioni personali e di gruppo sulle modalità con le quali gli organi di stampa affrontano le notizie relative alla violenza di genere e al femminicidio. A fine maggio, un incontro partecipato al Liceo Azuni aveva visto il confronto tra esperti della materia e studenti. I ragazzi e le ragazze sono poi stati invitati a tradurre in elaborati individuali queste riflessioni.

Dal linguaggio di genere, alla necessità di nuove politiche per creare una reale parità, nella società come nel mondo del lavoro, per finire con il ruolo dell'informazione come valore sociale, capace di veicolare messaggi che orientino le opinioni dei cittadini e di affrontare e scardinare i pregiudizi e gli stereotipi alla base della violenza di genere. Sono stati soltanto alcuni dei temi trattati dagli studenti. La giuria ha scelto i quattro elaborati migliori, sottolineando l'elevata qualità di tutti gli scritti, sia nella forma, sia soprattutto nei contenuti. Il percorso educativo è inserito nel più vasto programma “Generiamo parità”, sostenuto dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali e pari opportunità in collaborazione con la commissione Pari Opportunità, l’Ufficio scolastico territoriale per la Provincia di Sassari ed il centro antiviolenza Aurora, gestito dalla cooperativa Andalas de Amistade.

