Cagliari, beccato mentre spaccia marijuana: in manette senegalese

E’ stato colto in flagrante questa notte a Cagliari, in via XX settembre, mentre vendeva marijuana a un ragazzo polacco. E’ finito in manette Canute Landy, senegalese, 19 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di svariate centinaia di euro in banconote di vario taglio, per i carabinieri, provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato in attesa del rito per direttissima. (f.m)

