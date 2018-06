Due navi Ong a largo della Libia, Salvini: “Non saremo più complici, cerchino altri porti”

Nuove dichiarazioni quest mattina via Facebook dal Ministero dell’Interno Matteo Salvini, sulla questione migranti. Parole chiare, che ribadiscono ancora una volta la sua ferma volontà a chiudere i porti italiani dall’arrivo di migranti.

“Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti- scrive -. Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi.”

E chiude” Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti.”

