La classifica del benessere: la Sardegna resta in coda - Cronaca

SASSARI. Meno ricchi di 10 anni fa, ma più istruiti e più attenti all’ambiente. Urne sempre più vuote, ma con un numero di donne in politica raddoppiato rispetto al 2004. L’Istat fotografa la Sardegna di oggi e la mette a confronto con quella dei primi anni del Duemila. Il decennio della grande crisi che ha impoverito il mondo e da cui la Sardegna prova con grande difficoltà a venire fuori. Dieci anni di depressione che hanno modificato il benessere dei sardi. Diventato malessere in tutta l’isola, nelle zone interne come lungo le coste, nelle città e nei piccoli centri. Nel 2004 il tasso di disoccupazione giovanile era al 39,2 per cento. Oggi tocca quota 57,7, sedici punti in più della media nazionale. Col record negativo del Medio Campidano, dove l’81,7 dei giovani tra i 15 e i 29 anni non ha un lavoro. Seconda provincia con i dati peggiori d’Italia è il Sulcis Iglesiente, pari al 75,2. Ma è in generale il tema lavoro che in quest’ultimo decennio ha collezionato solo segni meno, con un forte impoverimento della popolazione. Nel 2007 il reddito per famiglia era pari a 35.197 euro all’anno, nel 2012 - ultimo dato disponibile - è calato a 33.364. Quasi 15mila euro in meno delle famiglie del Trentino Alto Adige. Tra le province la più ricca è Cagliari con un reddito medio di quasi 37mila euro, seguita da Olbia a quota 34, Sassari e Nuoro appaiate intorno ai 32mila euro. Ultima è l’Ogliastra, che con una media di 26mila euro è la seconda provincia più povera d’Italia dopo Enna.