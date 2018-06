Statale 195: incontro Regione-Anas.impresa

«Basta ritardi», ha intimato l´assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini, che ha convocato l´Anas e l´impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del secondo e del terzo lotto della nuova strada

CAGLIARI - L'assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini ha convocato l’Anas e l’impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del secondo e terzo lotto della nuova Strada statale 195, sulla costa sud occidentale della Sardegna, per verificare lo sviluppo dei lavori, in particolare quelli di completamento della bretella stradale per Villa San Pietro e Pula, e l’allarmante situazione dei pagamenti alle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori. Si è appurato che la conclusione dei lavori del terzo lotto è direttamente connessa al superamento dei ritardi nei pagamenti alle ditte subappaltatrici da parte della ditta Grandi lavori Fincosit, appaltatrice principale.

Sia il capo compartimento dell’Anas che il direttore tecnico dell’impresa sono stati invitati ad adoperarsi per consentire, immediatamente, il pagamento diretto alle imprese ed alle maestranze impiegate secondo le previsioni normative esistenti. L’assessore ha poi formalizzato la richiesta che la Direzione centrale dell’Anas convochi i vertici della ditta Glf per verificare le possibilità reali di superamento della crisi produttiva della ditta o per procedere altrimenti, per consentire la realizzazione di un’opera strategica per il traffico regionale dell’area, industriale e turistico, essenziale per la sicurezza stradale.

«Non possiamo più tollerare - afferma Balzarini - che le sofferenze finanziarie delle principali ditte di costruzioni della Penisola, oggi operanti in Sardegna, oltre a concorrere agli inaccettabili ritardi nella realizzazione delle opere, continuino a provocare la dissoluzione del tessuto produttivo delle piccole e micro-imprese dell’Isola. Pretendiamo che venga finalmente sottoscritto “l’accordo interistituzionale”, proposto da oltre un anno all’attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dei vertici Anas, che esige dalla società un impegno ed un’organizzazione di ben altro rango nel compartimento della Sardegna».

Nella foto: l'assessore regionale Edoardo Balzarini

