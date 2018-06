“Zedda fa diventare il Poetto un lusso, famiglie e disabili non possono raggiungerlo”

Il Comune dipinge di blu, cioè a pagamento , le centinaia di stalli della Sesta fermata, quelli del parcheggio esterno dell’Ippodromo – del quale l’amministrazione comunale è socio di maggioranza -, e scoppia la polemica politica. Fino a quattro euro al giorno per poter avere un parcheggio, neanche custodito, e poter raggiungere la spiaggia. Una decisione che fa infuriare Pierluigi Mannino, consigliere comunale di #Cagliari16 e ormai “di casa” in Fratelli d’Italia. “Una delle argomentazioni utilizzate dai sostenitori dell’amministrazione Zedda è, certamente, questa: ‘Ha rifatto il Poetto’. Vero, l’ha rifatto, l’ha trasformato in un luogo monotono in cui domina una lunga pista di atletica ma sembra che lo stia anche rendendo infrequentabile”, attacca Mannino. “Impossibile da raggiungere per chi, per diversi motivi ed esigenze, parlo di famiglie numerose, disabili e anziani, è costretto ad utilizzare la propria automobile per raggiungere la spiaggia cittadina. Il Poetto diventa un lusso. Sicuramente, si poteva fare di meglio. Fare giusto per fare, spendendo ingenti risorse, non è una soluzione”.