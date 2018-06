Le auto non passano più tra via Sassari e via Caprera, proprio dove inizia l’ultima porzione fino a viale Merello, nella quale Ctm e Comune sono alle prese con il tentativo di far passare di nuovo il pullman della linea 1. Tra piazza Yenne e via Sassari, invece, tavolini a go go e movida che fa il paio con quella della Marina. Nel Corso Vittorio “diviso” in tre e con favorevoli e contrari alla pedonalizzazione, arriva l’opinione di Virgilio Careddu. Cagliaritano doc, è il segretario di Stradarte, associazione che racchiude al suo interno decine di hobbisti.

“Tantissimi hobbisti potrebbero animare e rendere migliore il Corso Vittorio, nel tratto tra via Sassari e l’arco di Palabanda gli stand e le bancarelle potrebbero essere posizionate al centro della strada, tanto ormai è pedonale”, suggerisce Careddu. “Così facendo, tutto il Corso sarebbe finalmente vivo, anche nei metri dove c’è un po’ meno animazione”.

L'articolo “Tutti gli hobbisti della Sardegna a Cagliari nel Corso Vittorio, così si rilancia la strada” proviene da Casteddu On line.