CAGLIARI, Aggressione al Poetto. Individuato il responsabile: denunciato un 20enne

Lo scorso 27 maggio, verso le 5, nella zona del Poetto di Cagliari, mentre si recava verso la propria auto, al termine di una serata trascorsa in compagnia di amici, era stato avvicinato e brutalmente aggredito da un altro giovane.

Al termine delle indagini, grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e da alcuni riconoscimenti fotografici, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno individuato l’aggressore dello studente 21enne: si tratta di un 20enne, anche lui di Cagliari, che, forse sotto l’effetto di alcol, dopo una breve discussione per futili motivi, lo aveva aggredito violentemente con numerosi pugni al volto, causandogli gravi lesioni alla mandibola ed ai denti. La vittima, recatasi al Pronto soccorso, aveva avuto 40 giorni di prognosi per le ferite riportate. L’aggressore è stato denunciato in stato di libertà. (red)

(admaioramedia.it)