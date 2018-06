C.Smeralda: la nuova filosofia del lusso

Nuova, trendy, giovane. Marriot International rifà il look alla Costa Smeralda. La società, che per conto di Qatar Holding gestisce le principali strutture alberghiere di una delle mete più ambite da chi esige servizi turistici d'eccellenza, ha lanciato oggi una serie di iniziative e di parole chiave per indicare il nuovo corso. I gestori degli hotel Cala di Volpe, Cervo, Romazzino e Pitrizza scelgono formule comunicative suadenti, dirette, d'impatto, per raccontare una piccola grande "rivoluzione".

"The new Costa Smeralda experience", in programma dal 22 al 24 giugno, sarà molto più di una serie di eventi di altissimo livello: sarà il varo di una nuova filosofia, che ambisce apertamente a trasformare il soggiorno nell'avamposto del turismo di lusso in Sardegna in un'autentica esperienza. A raccontare il cambio di passo, sono stati Franco Mulas, area manager di Marriot Costa Smeralda, Giulia Mundula, direttrice marketing della società, e Cristina Gattu, alla quale è affidato il digital marketing.

"Marriott Costa Smeralda vuole fare della Sardegna un polo turistico d'eccellenza nel Mediterraneo e nel mondo", dice Franco Mulas. E per prima cosa, bisogna "fare in modo che la Costa Smeralda sia sempre di più il sogno di tutti", è la sua idea. "Stiamo lanciando una nuova Costa Smeralda, abbiamo scelto un payoff molto forte per affermare che la Costa Smeralda è nuova, è trendy ed è giovane, ma soprattutto parliamo della Costa Smeralda come di un'esperienza", spiega Giulia Mundula. La Costa Smeralda sarà nuova già dal modo di presentarsi. "COSMhO, ossia Costa Smeralda Hotels, sarà il nuovo format con cui ogni anno sarà presentata la stagione, le novità e gli eventi", annuncia Cristina Gattu.

"Nei prossimi anni ci saranno altre innovazioni, per consolidare e penetrare nuovi mercati", hanno detto alla stampa. D'altronde, "il segreto è cambiare e innovare quando stai andando molto bene". E questo è frutto "della sinergia tra Qatar Holding e Smeralda Holding, proprietari anche della Marina di Porto Cervo e del campo da golf del Pevero, col Consorzio Costa Smeralda - ha detto Milas - Il valore aggiunto sono i quattro alberghi e un'offerta gastronomica d'eccellenza".