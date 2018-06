SADALI, Arriva Roberto Dani con le sue forme sonore per “Percorsi d’acqua, sentieri di vita”

Tre laboratori affidati a tre artisti di fama internazionale nel meraviglioso scenario di Sadali, tra la magia dell’acqua e l’incanto della natura, lontani dalla frenesia dei ritmi quotidiani.

Dopo il successo del primo laboratorio con il clown Meninguè, la prima edizione di “Sadali, percorsi d’acqua, sentieri di vita” continua con Roberto Dani e le sue “forme sonore”. Un percorso di natura interdisciplinare al quale partecipano regolarmente musicisti, e performer di tutto il mondo: una riflessione sul concetto di forma a partire dalle profonde relazioni tra corpo-spazio-suono. Si alterneranno momenti di spettacolo collettivi, oltre al “Solo” per batteria preparata dello stesso Dani. Il concerto dell’artista è in programma sabato 16 giugno, alle 20.30, a Casa Podda con ingresso gratuito. Domenica 17, Dani si esibirà con i partecipanti al laboratorio. Anche in questo caso il concerto sarà gratuito: alle 20.30 a Casa Podda.

Nel prossimo fine settimana, sarà il turno di Igor Ezendam con un laboratorio vocale aperto e rivolto a chi vuole esplorare lo strumento vocale a 360 gradi: «Concepito per aiutare a liberare, sentire e amare la propria voce, insieme creiamo uno spazio sicuro di fiducia reciproca in cui osiamo attraversare le emozioni e scoprire la forza della nostra energia vitale», spiega Ezendam. Il canto armonico, originario della Mongolia, crea un doppio suono: sopra la nota fondamentale appare una nota alta che sembra un flauto. Per partecipare ai laboratori residenziali, telefonare all’ufficio turistico di Sadali: 078259168 e 3206253278 oppure nella pagina Facebook. (red) (foto di Fabio Costantino Macis).

