Niokondeme: scambio solidale ad Alghero

Domani, la città subirà una festosa e pacifica invasione da parte di ragazzi del Mali giunti da tutte le parti della Sardegna. Si festeggia infatti la nascita dell’associazione dei maliani in Sardegna

ALGHERO - Domani, sabato 16 giugno, Alghero subirà una festosa e pacifica invasione da parte di ragazzi del Mali giunti da tutte le parti della Sardegna. Infatti, si festeggia la nascita di Niokondeme, l’associazione dei maliani in Sardegna. In lingua bambara, “Niokondeme” significa “diamoci una mano” ed è proprio questo che l’associazione si propone: da una parte solidarietà e scambio di informazioni tra i soci, tutti cittadini del Mali immigrati in Sardegna, e dall’altra amicizia e scambio culturale con gli altri abitanti della Sardegna, per costruire insieme una società consapevole ed inclusiva.

I giovani maliani si distinguono per educazione, buon carattere, operosità; alcuni sono già perfettamente integrati, studiano nella locale università, giocano nelle locali squadre sportive, lavorano in città, al mare, in campagna, come mediatori culturali e persino come interpreti per il tribunale. La festa inizierà in sordina nel primo pomeriggio: alla spicciolata, i maliani percorreranno le strade di Alghero effettuando una vera e propria “caccia al rifiuto” come saluto ed omaggio alla città.

Alle 17, si ritroveranno tutti nelle sale di ResPublica, al piano terra del Distretto della creatività in Via Simon/Piazza Pino Piras, per la presentazione ufficiale dell’associazione, dei suoi scopi e del programma che intende realizzare. Gli intervenuti potranno rivolgere domande ai soci ed iniziare così un dialogo che si rivela interessante e proficuo. Dopo il dibattito, sempre negli spazi del Distretto della creatività, verrà offerto un buffet con piatti tipici, seguito da musica tradizionale e danze. Il divertimento è assicurato.

Commenti