Conte-Macron, la stretta di mano che sigla la pace: “Ora hotspot in Africa”

E’ pace fatta, almeno sembra, visti i grandi sorrisi tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, che lo ha accolto all’Eliseo con una mano sulla spalla e una calorosa stretta di mano. I volti sono decisamente distesi, nonostante i toni degli ultimi giorni. Tema dell’incontro l’euro e l’accordo sui migranti. L’italia propone di riformare i regolamenti di Dublino e allestire hotspot nel nord Africa, in particolare in Libia ma anche in Niger. Questo per”evitare in qualche modo di far rischiare la vita alle persone” e quindi fermarli preventivamente. Perché ‘chi arriva in Italia, arriva in Europa, non in Italia’, è ancora una volta il leitmotiv di Conte.

Dal canto suo Macron ha riconosciuto gli sforzi dell’Italia fatti negli ultimi anni e dell’egoismo dell’Europa. Insomma sembra che tra i due, che durante la conferenza stampa si sono chiamati per nome, ci sia un’intesa perfetta e che le offese degli ultimi giorni sulla questione Aquarius siano scivolate come delle gocce d’acqua.

(foto la presse)

