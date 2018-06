Sassari, set cinema in vetrine negozi

(ANSA) - SASSARI, 15 GIU - Il centro città si trasforma in una galleria di set cinematografici celebri. Da oggi fino al 30 giugno passeggiare per le vie del cuore di Sassari sarà come passare in rassegna la storia del cinema, con le scene dei film più amati dal pubblico e dai cinefili, rappresentate nelle vetrine dei negozi. È "Cinema in Centro", manifestazione promossa da Comune di Sassari con Camera di Commercio e Cityplex Moderno, in collaborazione con Confcommercio Nord Sardegna e Università di Sassari. Il via ufficiale con l'inaugurazione di un set simbolico nell'atrio della sede centrale dell'Università, dove è stato riprodotto un set ispirato a "Il laureto" del 1967, interpretato da Anne Bancroft e Dustin Hoffman, rendendo omaggio anche all'Alfa Romeo Spider, storica auto sportiva meglio conosciuta come "Duetto", al cui successo contribuì proprio l'apparizione nel film di Mike Nichols. All'iniziativa "Cinema in Centro", battezzata dal regista sassarese Antonello Grimaldi, attuale presidente della Film Commission regionale, hanno aderito 67 commercianti che hanno addobbato le loro vetrine ispirandosi ai loro film preferiti. La migliore vetrina, votata dal pubblico, sarà premiata al Cityplex Moderno il 7 luglio, dove verrà proiettato il film che ha ispirato l'allestimento vincente. Fino al 30 giugno, negli spazi del Cityplex Moderno, in viale Umberto, sarà visitabile una mostra fotografica con gli scatti storici delle vetrine realizzate dal commerciante Lucio Nali nel 1952. Proprio a Nali e Nino Bagella è ispirata l'intera manifestazione: nel 1952 vinsero con la loro vetrina il concorso internazionale della Mgm "Leo Windows". Lucio Nali scomparve, precipitando nell'oceano col volo premio che lo portava a Hollywood.(ANSA).