Forestas: Rubiu chiede la stabilizzazione

«Subito un progetto per la stabilizzazione degli operai di Forestas», auspica il capogruppo dell´Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu: «Basta con le ambiguità e le incertezze»

CAGLIARI - Una riorganizzazione delle attività di forestazione, con la conseguente stabilizzazione degli operai stagionali impiegati nella cura del paesaggio. Un progetto che è stato rilanciato dal capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu: «Basta con le ambiguità e le incertezze – esordisce il rappresentante dei moderati – Sono maturi i tempi per avviare un dialogo con lo Stato per trovare una soluzione alla vertenza dei lavoratori semestrali dell’agenzia forestale». I vincoli imposti dalla legge impediscono di fatto di dare un futuro all’esercito degli operai.

«Oltre 1.600 dipendenti stagionali dell’ente attendono che venga attuato il riordino del comparto – aggiunge il consigliere regionale Rubiu – con la fine del precariato per i lavoratori assunti per appena sei mesi. Un balletto che diventa un incubo, visto che gli operai solo per un periodo sono impiegati sotto le insegne dell’agenzia Forestas per poi tornare nel tunnel della disoccupazione. Una situazione che suona come una beffa per l’universo di addetti, che fornisce un servizio indispensabile alla nostra Isola». Un fronte unico impegnato nella battaglia contro gli incendi estivi.

«L’apparato degli operai forestali consente di monitorare interi territori boschivi, promuovendo la prevenzione contro le fiamme e un accurato compito di informazione. Un sistema sempre più organico chiamato ad affrontare un’emergenza che ogni anno infesta la Sardegna – conclude Rubiu – Spesso sono costretti a lavorare in condizioni di disagio, senza gli strumenti adeguati per il rischio dei roghi. Ecco perché occorre riconoscere l’importante ruolo svolto da questi operai con una stabilizzazione che preveda l’utilizzo dei dipendenti per attività connesse alla salvaguardia delle ricchezze naturali e paesaggistiche».

Nella foto: il consigliere regionale Gianluigi Rubiu

