Droga: coniugi 67enni con 63 kg hascisc

Corrieri della droga a 67 anni. Una coppia torinese è stata arrestata dalla Guardia di finanza al porto Isola Bianca di Olbia dove era appena sbarcati dal traghetto arrivato da Livorno, con un carico di 63 chili e mezzo di hascisc nascosto nelle valigie. Ad intercettarli sulla banchina è stato il cane antidroga Zatto, che ha subito indicato ai finanzieri la coppia di anziani, elegantemente vestita che si mescolava agli altri passeggeri in uscita dalla nave. All'interno di due trolley i militari hanno trovato 64 panetti di hascisc. Con il coordinamento del sostituto procuratore di Tempio Pausania, Andrea Ghironi, i finanzieri hanno individuato il destinatario del carico di droga: un marocchino di 44 anni residente ad Assemini (Cagliari) che aspettava di incontrare la coppia all'aeroporto di Cagliari, dove avrebbe dovuto ricevere la merce, pagare la commissione ai due anziani corrieri e consegnare loro due biglietti aerei Cagliari-Milano per fare rientro a casa. Con la collaborazione del Gruppo operativo antidroga del Nucleo di polizia economica finanziaria di Cagliari è stata fatta la consegna controllata dell'hashish, e il marocchino è stato arrestato subito dopo aver caricato la droga sulla sua auto. Sono stati sequestrati anche sei telefoni cellulari e 4.360 euro in contanti.