Un 25enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri, a Sanluri, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell’abitazione del giovane sono stati trovati 900 grammi di hashish, suddivisi in 9 panetti da 100 grammi ciascuno, 43 grammi di marijuana, 1.600 euro in banconote di vario taglio, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Oggi per il 25enne c’è il rito per direttissima.