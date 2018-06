1° corso nazionale per Guardie Zoofile ad Alghero

Ad Alghero, per la prima volta, si è disputato un corso per guardie zoofile, capitanato dal Dirigente Regionale Manuel Carta, sull’ “Approccio in fase di soccorso congiunto con il nucleo Elicotteristi dei Vigili del Fuoco di Alghero”.

Dopo la parte tecnico teorica, le guardie zoofile sono andate nell’aerostazione per la parte pratica. Il progetto è stato reso possibile grazie all’intervento della Sogeaal, dell’Enac e del Comandante Boi dei Vigili del Fuoco. “Questi corsi sono fondamenti soprattutto per la preparazione del gruppo come Protezione Civile. Ringrazio i Coordinatori di Alghero, Sassari e Pozzomaggiore per il supporto e il lavoro svolto. Un primo tassello a livello nazionale lo abbiamo messo” ha dichiarato Manuel Carta.