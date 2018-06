Sosta nel porto di Olbia per la nave Aquarius da giorni in navigazione nel mar Mediterraneo con a bordo centinaia di migranti. Dalle ultimissime informazioni disponibili – diramate su Twitter da Sos Mediterranee – è entrata in azione la Guardia costiera per rifornire soprattutto di cibo, oltre che di giocattoli per i bambini, gli occupanti dell’imbarcazione. Dopo essere stati costretti a modificare la rotta per la Spagna, costeggiando appunto la Sardegna, la Aquarius proseguirà, salvo nuovi intoppi, la sua navigazione verso il porto di Valencia.

Ecco il tweet ufficiale: “La Aquarius naviga lungo alla costa italiana, e per proseguire il lungo viaggio verso Valencia, ha dovuto ricevere un rifornimento dalla Guardia costiera italiana, partita dalla Sardegna: noci, banane essicate, zuppe liofilizzate e giocattoli”.

L'articolo Aquarius, la nave dei migranti è a Olbia: noci, banane e giocattoli dalla Guardia costiera proviene da Casteddu On line.