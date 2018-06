Cagliari, fallito l’esperimento per riportare il bus numero 1 nel Corso?

Spiace dirlo, ma sembrano proprio dei principianti. Oppure di qualcosa fatta di malavoglia. Possiamo dire, senza ombra di smentita, che l’esperimento per far passare nuovamente il Bus n. 1 in Corso Vittorio Emanuele, svoltando da Via Caprera, è fallito.

Non perchè non sia possibile che il Bus passi regolarmente, ma perchè non sono state adottate tutte le misure e precauzioni necessarie. Ciò nonostante la presenza di un nutrito gruppo di Vigili Urbani e il Vice Sindaco Marras.

Non è stato sufficiente,infatti, il posizionamento, da ben due giorni prima, della segnaletica stradale affinchè la carreggiata fosse sgombra di auto per eseguire in maniera corretta la prova, così come a nulla è valsa la presenza dei Vigili , se è vero, com’è vero, e le foto diffuse da Casteddu On Line ce lo hanno fatto vedere, che proprio vicino alle strisce pedonali all’ingresso del Corso, sostava un’autovettura di Abbanoa, senza che nessuno sia intervenuto per farla andar via, nemmeno con il carro attrezzi. Così come, non si è pensato, nemmeno da parte del Servizio comunale che ha emesso l’ordinanza, di far mettere la segnaletica di divieto di sosta, come logica avrebbe voluto, anche nel lato destro del Corso, dopo il Portico di Palabanda, dove erano parcheggiate tutto il giorno diverse auto, per la verità regolarmente, che hanno però impedito al Bus di effettuare regolarmente la manovra di accesso da Via Caprera al Corso.

E’ evidente che un esperimento di prova fatto in questo modo dovesse fallire. Manco se fossero dei principianti. Fa dubitare,però, che ci sia la vera volontà di risolvere il problema.Che interessa tutta la cittadinanza e che è vitale per il futuro del Corso, residenti e commercianti in primo luogo, non solo quelli che amano immensamente i tavolini ovunque, senza minimamente pensare alle necessità primarie di chi ci vive e di chi ci lavora , cioè l’essenza del vivere civile, che non è solo divertimento e beozia. A buon intenditor, poche parole o meglio ” a aurigas surdas ….”