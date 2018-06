Nel pomeriggio di oggi i militari dell’aliquota radiomobile e della stazione carabinieri di Sanluri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio P. A., 25enne, incensurato locale.

Già nei giorni scorsi i militari si sono insospettiti per alcuni movimenti e oggi a seguito di una perquisizione presso la casa del giovane sono stati trovati 900 grammi di hashish, suddivisi in 9 panetti da 100 grammi ciascuno, 43 grammi di marijuana, una somma in contanti di mille e 600 euro in banconote di vario taglio (sicuramente provento dell’attività di spaccio), un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il 25enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo previsto per domattina davanti al giudice monocratico del tribunale di Cagliari.

L'articolo Sanluri, marijuana e hashish in casa: 25enne incensurato ai domiciliari proviene da Casteddu On line.