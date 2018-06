Santa Maria La Palma: acqua non potabile

La Assl di Sassari – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – a seguito delle analisi sui campionamenti effettuate dallo stesso servizio, ha rilevato la non conformità delle acque destinate al consumo diretto nella rete di distribuzione dell’abitato di Santa Maria La Palma, nel comune di Alghero. I controlli hanno rilevato presenze non conformi di cloruri ed elevata torbidità. Il sindaco Mario Bruno ha firmato, a titolo precauzionale, la conseguente ordinanza di divieto all’uso alimentare dell’acqua erogata quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. Non vi sono invece controindicazioni per l’uso dell’acqua per il lavaggio della frutta e verdura e per gli usi igienici, compresa l’igiene personale. Il sindaco ha dato contestuale mandato all’ente gestore, Abbanoa, di effettuare tutte le procedure che si ritenessero idonee al fine di rilevare le cause della non conformità, adottando immediatamente ogni possibile misura al fine di limitare al massimo i disagi nell’agro e garantire nel più breve tempo possibile l’erogazione dell’acqua secondo i requisiti di potabilità.