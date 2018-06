Quartucciu: Tutto pronto per i festeggiamenti di San Giorgio Martire, sul palco La Pola, le scuole di ballo ed il Bis Molleggiato

Il Comitato di San Giorgio Martire anche quest'anno organizza i festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo dal 23 al 25 Giugno 2018

Questo il programma completo:

Sabato 23 alle 19,00 messa in onore del santo patrono san giorgio martire e alla fine della messa processione per le vie del paese con i tamburini e trombettieri sa sartiglia di oristano, il gruppo i cavalieri medioevali antica locanda di cagliari , gruppi folk di quartucciu (prolocco,is prendas e campidano), gremio di san lussorio di selargius, gruppi di cavalieri a cavallo dell’hinterland e i cavalieri dell’ordine costantiniano di san giorgio. al rientro della processione ci saranno i fuochi d’artificio e la cascata. in tarda serata si esibirà sul palco la scuola di ballo street school di quartucciu con balli misti e infine un musical del saggio di fine anno;

Domenica 24, alle 18,00 la manifestazione dedicata ai bambini con il gruppo baby fan, dalle 22,00 lo spettacolo cabaret con il gruppo comico la pola;

lunedi alle 22,00 lo spettacolo musicale con l’imitatore antonio correa con il suo spettacolo il bis molleggiato (imitazione di Adriano Celentano).