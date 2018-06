I progetti de Il Risveglio al Museo del Porto

Saranno presentati venerdì 15 giugno, alle ore 18, nella sala del Museo del Porto, i progetti “Prendiamo a casa” e “Tutti in scena”, promossi da “I bambini delle fate” e l´associazione “Il Risveglio”

PORTO TORRES - Saranno presentati domani, venerdì 15 giugno, alle ore 18, nella sala del Museo del Porto, i progetti “Prendiamo a casa” e “Tutti in scena”, promossi da “I bambini delle fate” e l'associazione “Il Risveglio”. I destinatari del progetto sono i ragazzi disabili.

Tra gli obiettivi ci sono attività specifiche per sviluppare l’autonomia nella quotidianità, favorire la partecipazione allo svolgimento di mansioni, determinare il senso di appartenenza condividendo regole e responsabilità. Con “Tutti in Scena!” si intende migliorare la comunicazione, la collaborazione, promuovere e divulgare l’educazione al teatro e al suo linguaggio.

Il docente che seguirà le lezioni di teatro sarà Beniamino Pistidda. Con il progetto “Prendiamo Casa!” ci si propone di sviluppare abitudini di autonomia nella vita quotidiana dei ragazzi con un lavoro di sinergia di educatori ed operatori per accrescere le capacità attraverso la gestione della casa. Durante la presentazione pubblica le due iniziative saranno illustrate nel dettaglio. Per maggiori informazioni si può contattare la referente del progetto, Caterina Puliga (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).