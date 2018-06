“A Cagliari esistono Angeli in carne ed ossa che indossano divise celesti, bianche verdi, arancioni, camici”

Dopo tanti casi di mala sanità, mi sento in dovere di fare un elogio al personale che ci ha accompagnato in questo percorso di sofferenza con mia madre! Fortunatamente esistono Angeli in carne ed ossa che indossano divise celesti, bianche verdi, arancioni, camici. Professionisti con un grande cuore che oltre alle cure specialistiche, sanno dare un sorriso, un abbraccio una parola di conforto. Offrono un caffè o la loro merenda ai parenti della paziente che non si allontanano dalla loro cara per giorni interi. Accolgono gli sfoghi di chi si sente impotente davanti a tanto dolore.

Chiudono un occhio con l’orario delle visite e sul numero delle persone presenti in stanza. Persone sempre vigili e pronte a cogliere lo sguardo di disperazione per proporre soluzioni prima che gli si chieda aiuto! Io e la mia famiglia ringraziamo la Centrale Operativa del 118 e il sistema territoriale, il personale tutto del Pronto Soccorso del Brotzu, che tante volte sono intervenuti tempestivamente nel prestare le prime cure e nell’individuazione del problema principale con professionalità e cortesia. Il Dottor Cabras e tutto il suo staff per averci regalato questa faccia della sanità che sempre meno arriva ahimè agli occhi dei pazienti e dei parenti!

Ringraziamo i volontari dell’associazione di Elmas e Vallermosa per essersi messi a disposizione di mamma con professionalità e grande umanità. In ultimo un particolare ringraziamento alla Dottoressa Settembrini e a tutto il personale dell’Rsa di Monastir che con immensa disponibilità e professionalità ci ha consentito di accompagnare mamma fino all’ultimo respiro con dignità e munita del conforto di tutti i suoi cari! Ringraziamo inoltre tutti gli amici e parenti che con tanto amore ci hanno sostenuto in questa tristissima esperienza! Grazie di cuore a tutti!

Agnese Farci

