Cagliari, fine del Ramadan: alla mensa Ersu menu arabo per tutti gli studenti. È polemica

Menu arabo per tutti gli studenti. La Direzione della mensa di via Trentino informa che il prossimo 15 giugno, in occasione della fine del mese di Ramadan, sarà predisposto per tutti gli studenti un menu speciale composto da pietanze tradizionali arabe.

Sarà possibile degustare come primi Cous cous alle verdure, Hommous (vellutata di ceci); come secondi piatti: Keftat samak (polpette di pesce), Chorba (zuppa a base di carne di pecora, ortaggi e verdure), Bocconcini di tacchino con curcuma e Torta salata alle zucchine. Come contorno Moutabal (purea di melanzane) e patate al curry e salvia, frutta di stagione , e come dolce, il Gelato al cocco con scaglie di mandorla.

Ma c’è la polemica del Movimento Sociale. “L’Ersu di Cagliari per il 15 giugno, in occasione della fine del Ramadan, avrebbe predisposto “per tutti gli studenti” un menù “speciale” (parole testuali del comunicato dell’ente)”, scrive Daniele Caruso, leader regionale del movimento, “speriamo (nel comunicato non è chiaro) che gli studenti avranno anche la possibilità di optare per il menù ordinario. Sarebbe assurdo sottoporre tutti gli studenti a una dieta pensata appositamente per soddisfare motivi religiosi di una minoranza degli studenti”.

