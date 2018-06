Stampace piange Efisio Auriemma. Volto noto, e membro di una famiglia molto conosciuta nel quartiere, del rione storico della città, classe 1959, Efisio Auriemma è stato ricordato oggi anche da una nota attività di ristorazione di piazza Yenne che stasera ha sospeso la serata spritz “a causa dell’immatura scomparsa del nostro amico Efisio Auriemma. Ti ricorderemo sempre con l’allegria e la simpatia che da sempre ti hanno contraddistinto”.

Domani in funerali alle 16 nella chiesa di Sant’Anna in via Azuni.

L'articolo Cagliari, lutto a Stampace: piazza Yenne piange Efisio Auriemma proviene da Casteddu On line.