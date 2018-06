Turista muore annegato in sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Tragedia oggi pomeriggio sulla spiaggia La Caletta di Portoscuso, nel Sulcis: un turista di 41 anni di Roma è morto mentre faceva il bagno. Al momento non si sa se sia annegato o se abbia avuto un malore in acqua. Alcune persone che si trovavano sul litorale hanno visto il corpo galleggiare, uno di loro si è tuffato e lo ha riportato a riva, iniziando le manovre di rianimazione. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri di Gonnesa e il 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 41enne, è stato anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso per un eventuale trasporto d'urgenza in ospedale, ma purtroppo per il turista non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la tragedia.