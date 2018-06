Camminare insieme: appuntamento ad Alghero

La Federazione italiana pallacanestro, con il Settore Minibasket, presenta ad Alghero il progetto Camminare insieme. Domani pomeriggio, al PalaManchia, è in programma l´incontro tra i responsabili dell´edizione 2018 del progetto e la Pallacanestro Alghero

ALGHERO - La Federazione italiana pallacanestro, con il Settore Minibasket, presenta ad Alghero il progetto Camminare insieme. Domani, mercoledì 13 giugno, dalle 15 alle 19, al PalaManchia, è in programma l'incontro tra i responsabili dell'edizione 2018 del progetto e la Pallacanestro Alghero

Il progetto ha come obiettivo principale la ricerca di una condivisione educativa e formativa del minibasket, sia come strumento per la crescita della persona, sia come giocatore. Maurizio Cremonini (tecnico federale responsabile del Settore Minibasket e Scuola della Fip) e Roberta Regis (docente formatore Fip del Settore Minibasket che fa parte dello staff nazionale del settore Minibasket e Scuola) saranno ospiti della Pallacanestro Alghero ed insieme svilupperanno, in una giornata di lavori, le metodologie e le strategie applicative offrendole ai tecnici che operano quotidianamente nel Minibasket. Il sodalizio algherese aderisce al progetto, perché rappresenta un’imperdibile opportunità di confronto e di apprendimento, utile al perseguimento dei propri obiettivi pedagogici, sportivi, psicologici e tecnici.

Alle 15, è in programma l'incontro tra Staff nazionale ed istruttori. Mezz'ora dopo, via alla lezione su “Difesa e contropiede” per la categoria Esordienti femminile. Alle 16.15, lezione su “L'attenzione” per Libellule e Scoiattoli. Alle 17, verrà spiegato “Il controllo motorio” ad Aquilotti e Gazzelle. Alle 17.45, lezione per la categoria Esordienti maschile su “Orientamento e differenziazione spazio temporale”. Infine, dalle 18.30 alle 19, spazio ad un dibattito con i genitori dove la loro presenza è fondamentale, in quanto la tavola rotonda con i responsabili nazionali presenti, è un importante momento confronto dedicato all’approfondimento di strategie applicative e metodologie d’insegnamento.

Commenti