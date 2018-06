Sting e Grigolo alla Forte Arena

Sting, Vittorio Grigolo, Tom Jones, Pamela Anderson: alla Forte Arena arrivano le star internazionali. Il teatro sotto le stelle del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, propone dal 14 luglio al 18 agosto un cartellone eterogeneo e accattivante che spazia dalla musica al balletto, dall'Opera al musical sino ai giochi di magia. A dare il la il grande tenore Vittorio Grigolo, "considerato il nuovo Pavarotti", ha sottolineato Lorenzo Giannuzzi, direttore generale del Forte Village, alla conferenza stampa di presentazione, presenti tra gli altri il vicepresidente della Regione Raffaele Paci e il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Claudio Orazi, che lo scorso anno ha portato alla Forte Arena il baritono Leo Nucci con il 'suo' Rigoletto.

Un Gala, quello con Grigolo, incentrato sulle celebri arie della storia del melodramma con pagine sinfoniche eseguite dall'Orchestra del Lirico di Cagliari. C'è grande attesa poi per il concerto di Sting. L'ex frontman dei Police il 26 luglio proporrà i classici senza tempo che lo hanno consacrato icona del pop-rock. Ma affiancato dal musicista giamaicano Shaggy porterà sul palco anche coinvolgenti ritmi caraibici.

Direttamente da Las Vegas il celebre illusionista Hans Kloch sarà di scena il 2 agosto assieme all'attrice e showgirl Pamela Anderson. Tutto l'incanto di una fiaba sulle punte il 4 agosto con il celebre Il Lago dei Cigni, musiche di Cajkovskij, nell'interpretazione del Balletto di San Pietroburgo con i solisti del Mariinsky. Unica data in Italia, il 9 agosto, per il leggendario Tom Jones. Il cantante gallese, proporrà un'antologia dei suoi successi tra cui l'immancabile hit "Sex Bomb". Atmosfere anni '50 tra giubbotti di pelle, brillantina e gonne a ruota, il 18 agosto per chiudere in bellezza con l'inossidabile musical Grease.