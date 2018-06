CAGLIARI, “E-state in corso” si rinnova e si estende anche in piazza Yenne

“Gusta, scopri, vivi il Corso” , con questo slogan si presenta l’evento cagliaritano “E-state in Corso”, giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Il filo conduttore della programmazione è, come sempre, l’esperienza e la scoperta del tradizionale e della nostra cultura enogastronomica: ogni settimana, per un totale di 12 fine settimana, insieme ad un evento diverso, ad ingresso gratuito, sarà allestito anche il mercatino creativo con espositori da tutta la Sardegna.

“E-state in Corso è una bella storia che va avanti dal 2013 – racconta il presidente dell’associazione Ccn Corso Vittorio Emanuele, Emanuele Frongia – All’inizio avanzava timidamente, ma oggi è diventata qualcosa di importante: quello di quest’anno sarà un programma fittissimo, che ci aiuterà a capire ulteriormente le potenzialità del Corso pedonalizzato”. L’iniziativa coinvolge nel programma anche piazza Yenne ed entrerà nel vivo sabato 16 e domenica 17 giugno con “Scacco matto”: una scacchiera gigante e postazioni sparse per la strada che coinvolgeranno attivamente cittadini, visitatori e turisti. Sono previste esposizioni e degustazioni di vini da tutta la Sardegna, gare tra birrifici artigianali, musica dal vivo a ridosso di ferragosto, nonché l’evento “Mamoiada autentica”, in cui saranno presentati ed esposti prodotti enogastronomici ed artigianali del territorio.

A sottolineare l’importanza della manifestazione, le parole dell’assessore comunale al Turismo ed Attività Produttive, Marzia Cilloccu, che ha rimarcato anche il ruolo delle riqualificazioni degli spazi pubblici su cui sta puntando l’Amministrazione comunale per conferire maggior valore turistico ed economico alla città: “Iniziative come quella di “E-state in Corso” – sostiene l’Assessore – hanno una valenza dal punto di vista turistico molto importante e rappresentano una splendida opportunità per la città di Cagliari, ovvero poter usufruire di tanto spazio pedonalizzato per riversare tutti gli abitanti nel centro storico”.

La manifestazione, inoltre, nasconde un vero e proprio lavoro di squadra, non solo a livello istituzionale, viste le prescrizioni da osservare in materia di sicurezza, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, data la cooperazione tra le associazioni ed i consorzi che operano nella zona e che possono contare anche sul supporto di Confesercenti Cagliari: “La collaborazione avviene perché si tratta di un Consorzio che funziona e che crede fermamente nel progetto – afferma il presidente Davide Marcello – sarebbe auspicabile che anche gli operatori di via Manno, via Garibaldi e piazza Garibaldi seguissero questa linea”.

Laura Pisano

(admaioramedia.it)