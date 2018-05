Irene Roggio medaglia d’oro a Budapest

La 17enne atleta sennorese ha conquistato la medaglia d’oro all´Hungarian World cup 2018 di kickboxing disputata lo scorso fine settimana

SENNORI - La più forte è sempre lei: Irene Roggio conquista la medaglia d’oro all’Hungarian World cup 2018 di kickboxing che si è svolta a Budapest lo scorso fine settimana. E così, porta Sennori in cima al mondo per il secondo anno consecutivo.

La 17enne portacolori della Kick Boxing Sennori, allenata dal maestro Marco Roggio, ha conquistato il gradino più alto del podio nella specialità k1, categoria 52chilogrammi Junior, sconfiggendo avversarie di alto livello. Superati i quarti, Irene ha affrontato in semifinale la ceka Erika Stanoeva, per poi avere la meglio in finale contro la campionessa europea in carica, la finlandese Noora Al-Saffu, replicando il risultato dello scorso anno.

L’affermazione a Budapest è per Irene Roggio il miglior modo per festeggiare la conferma in azzurro. Infatti, la campionessa sennorese è stata selezionata anche quest’anno nella nazionale italiana Fikbms.

