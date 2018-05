Farina al Salone del libro di Torino - Cronaca

SASSARI. C’era anche Marco Farina, scrittore e artista sassarese, a rappresentare la Sardegna al Salone del libro di Torino. Autore di “Il sole splende per tutti” (Europa Edizioni), Farina ha trascorso del tempo nello stand della sua casa editrice.Nato a Sassari nel 1979, brillantemente diplomato al Polo tecnico Devilla-Dessì di Sassari, Marco Farina è laureato in Scienze della Comunicazione. in articoli di giornale e successivamente in prosa. Come si legge anche nella biografia pubblicata nel sito del suo editore, quella della scrittura è una passione antica che Marco Farina ha intensificato negli anni. Autore di “Superare gli ostacoli” (Il Rovescio), pubblicato nel 2010, l’estate scorsa l’autore ha pubblicato “Il sole splende per tutti” che affronta con una chiave estremamente originale temi complessi di filosofia, antropologia e sociologia. Marco Farina è conosciuto anche per il suo impegno sociale al servizio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus.

vedi su La Nuova Sardegna