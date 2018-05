Musica: Salmo lancia Academy

Salmo scopritore di talenti. Il rapper di Olbia, con tanto di doppio disco di platino per il suo ultimo successo Hellvisback, lancia la Salmo Academy, progetto di scouting di nuovi talenti nel campo del beatmaking, videomaking e illustrazione. Obiettivo, reclutare una squadra che lavorerà insieme all'artista alla creazione di una traccia originale. L'iniziativa è promossa dalla Red Bull ed è rivolta alle giovani promesse dell'arte multimediale fra i 18 e i 26 anni. Prima tappa di presentazione oggi a Cagliari nell'aula magna di Ingegneria. Poi Cosenza e Trento. In cattedra Salmo, oggi accompagnato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo di YouNuts, casa di produzione punto di riferimento della scena rap, ora aperta anche al pop come di mostra il video di "Sabato" di Jovanotti. Salmo professore dell'Academy? "Professore - scherza - non mi ci vedo: dico troppe parolacce. La differenza con XFactor? A XFactor metti il tuo talento nelle mani di altre persone, mentre qui alle persone che cerco offro uno spazio e una possibilità senza mai dire come fare e cosa fare. Mi limito a dare delle dritte, poi se sono bravi esplodono da soli". Durante l'incontro Salmo ha commentato in tempo reale i suoi video, da 1.9.8.4 a Don Medellín, con i ragazzi in aula magna rispondendo a ogni curiosità. E dando qualche suggerimento. "Ragazzi fate squadra: assurdo fare le cose da soli, io cerco sempre di confrontarmi con altri. Il mondo della musica ha bisogno di tante professionalità che, messe insieme, possono fare la differenza". I tre giovani scelti nei diversi ambiti lavoreranno con Salmo per creare un nuovo brano, il relativo videoclip e la grafica della copertina del singolo. Il nuovo disco? "Quasi finito - spiega - ma non voglio dire molto di più. Dico che sarà diverso dall'ultimo. Non mi piace ripetermi e adagiarmi nella zona di comfort dell'artista e essere applaudito per ripetere quello che precedentemente è piaciuto".