Frana tra Castelsardo e Lu Bagnu: chiusa la strada - Cronaca

SASSARI. Con le abbondanti piogge di oggi primo maggio sono arrivate in alcune strade dell'isola anche frane e distacchi di massi. In particolare, sulla statale 200 fa Lu Bagnu e Castelsardo, poco prima di Punta Spinosa, si è verificata nel pomeriggio una frana che ha causato la chiusura temporanea della strada. «Si tratta di un'area - denuncia il sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu - la cui pericolosità è stata più volte segnalata da Comune e Genio civile ad Anas e Regione. Da ieri ho insediato il Coc della Protezione civile, e così Carabinieri, Cvsm, vigili urbani e rappresentanti ed incaricati del Comune sono intervenuti immediatamente per consentire il transito dei veicoli, sebbene a senso unico alternato. Ora con i tecnici di Anas e dei vigili del Fuoco si deciderà se consentire o meno il transito stanotte, in considerazione delle forti piogge previste anche per domani e dopodomani. Intanto per domattina - annuncia il sindaco - ho convocato la Giunta comunale per dichiarare lo stato di calamità naturale».

