Cagliari, record di turisti per Sant’Efisio: in migliaia tra crociere e arrivi last minute

di Paolo Rapeanu

La pioggia in arrivo non ha fermato i tanti turisti che hanno scelto Cagliari come meta per il ponte del primo maggio. In tutta Italia si festeggiano i lavoratori, nel capoluogo sardo la scena principale è tutta per il martire guerriero, Efisio. Domani la 362esima festa, salvo stravolgimenti del tempo dell’ultimo minuto sarà all’insegna degli ombrelli aperti. Ma i vacanzieri non sono minimamente preoccupati, anzi. Arrivano principalmente dall’Inghilterra, dalla Spagna e dalla Croazia. Meno corposa la presenza di tedeschi e giapponesi. Restando dentro i confini nazionali, spiccano gli arrivi la Lombardia, Toscana, Marche e Lazio. Tutti – o quasi – in modalità vacanza last minute.

A loro vanno aggiunti gli oltre 5mila crocieristi in arrivo sui due giganti del mare, la Msc Opera e la Msc Divina. Subito dopo lo sbarco, i vacanzieri saranno portati nelle tribune già allestite in piazza del Carmine. Biglietti già acquistati, tutti pronti a godersi lo spettacolo. Tra i turisti che già sciamano tra la via Roma e il centro storico c’è chi arriva fin dall’Ungheria per la seconda volta nel giro di un anno, chi fin dall’Australia e chi, a causa di un tour già programmato distante da Cagliari, potrà godersi solamente l’attesa della festa di Sant’Efisio. Noi di Cagliari Online abbiamo raccolto alcune voci dei tantissimi turisti presenti in città. Potrete leggere le loro storie nelle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it.

