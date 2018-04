DECIMOMANNU, Via intitolata al finanziere Efisio Corrias, vittima dei comunisti slavi nel 1945

A Decimomannu, una via dedicata alla memoria dell’appuntato della Guardia di finanza, Efisio Corrias, decorato con la medaglia di bronzo al merito civile, ucciso il 26 aprile 1945, insieme ad altri finanzieri in servizio in Friuli, dai partigiani comunisti del maresciallo Tito.

Corrias, nato a Decimomannu nel 1906, comandava un piccolo distaccamento della Regia Guardia di finanza di Buttrio (in provincia di Udine, ormai sottoposta all’autorità germanica) e dopo l’armistizio (8 settembre 1943) si occupava della vigilanza in un magazzino di viveri e foraggi, gestito dal Consorzio Agrario, opponendosi ai tentativi di razzia. Il distaccamento, oltre che da Corrias, era composto da altri otto finanzieri, tra i quali anche l’appuntato Vincenzo Flore di Busachi. Nella sera del 25 aprile 1945, un partigiano titino si presentò nella sede del distaccamento per chiedere la resa dei finanzieri, che accettarono anche di fare causa comune con gli slavi nella lotta contro i tedeschi. Abbandonato il magazzino, il gruppo dei militari italiani seguirono i partigiani ed arrivarono nel Goriziano, dove capirono che il Comando superiore partigiano slavo aveva deciso di fucilarli, in quanto italiani. Nella notte successiva, i finanzieri furono fucilati e sotterrati in diverse località.