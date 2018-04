Incidente con il furgone, band chiede un aiuto ai fan - Cronaca

SASSARI. Una band sassarese finita letteralmente fuori strada. Che ora chiede aiuto ai suoi numerosi fan per riparare, almeno in parte, i danni subiti.Si tratta dei Lazybones Flame Kids, un gruppo post rock sassarese formatosi nel 2013 e in piena ascesa a livello nazionale. Al loro attivo i quattro mucisisti hanno infatti un album, L.F.K, uscito nel 2016 con la Coypu Records di Fano, tre tour nazionali. E un secondo disco appena finito di registrare nello splendido Mam Recording Studio in Piemonte. E proprio rientrando a casa dal Piemonte i rocker sassaresi hanno avuto un bruttissimo incidente sull’autostrada A6, causato da un guasto al loro Van che si è ribaltato.Nessun grave problema fisico per fortuna, ma danni ingenti al furgone e soprattutto alla strumentazione. Un problema non da poco, soprattutto perché i tappeti sonori ben orchestrati che hanno permesso alla band di farsi un nome nonostante la relativa giovinezza derivano anche dall’uso della loro strumentazione degli anni ’60 -’70. Ma a pesare è anche la perdita del Van, usato dal gruppo per i loro tour ai quattro angoli dello stivale.Abbastanza per convincere i Lazybones Flame Kids a chiedere aiuto. «Ciao ragazzi, abbiamo buone e cattive notizie – spiegano nella loro pagina facebook –.Le registrazioni del nuovo album si sono ufficialmente concluse e siamo entusiasti del risultato. Tuttavia, mentre tornavamo in Sardegna dalle sessioni di registrazione, il nostro Van si è ribaltato in autostrada a seguito di un guasto meccanico. Considerando tutto, siamo in buone condizioni fisiche. Il Van invece ha subito gravi danni, così come parte della strumentazione. Non avremmo mai pensato di dovervelo chiedere, ma se volete darci una mano potete partecipare a una campagna finalizzata all’auto finanziamento per sanare parte dei danni subiti e permetterci di proseguire l’attività della nostra band. Abbiamo pensato di offrirvi pacchetti esclusivi in cambio del vostro aiuto, fra cui un singolo inedito ed un concerto privato in una location di vostra scelta in sardegna».Il link per aderire è www.indiegogo.com/projects/lfk-support-cars#, che si può trovare nella pagina facebook ufficiale del gruppo. La gara di solidarietà è aperta.

