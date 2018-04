Artisti di strada a Sassari, mai più un caso Moses Concas: ecco il regolamento - Cronaca

SASSARI. Il "caso Moses Concas" non si ripeterà più. Dopo l'allontanamento da piazza d'Italia del famoso armonicista di Iglesias, vincitore di Italia's got talent 2016, le scuse del sindaco e l'incontro pacificatore, arriva ora l'annunciato passo istituzionale con cui Sassari si autoproclama città per artisti. Mercoledì mattina 18 aprile la commissione consiliare Affari generali, presieduta da Consuelo Sari, ha approvato il nuovo "Regolamento per l'arte di strada". Un decalogo che fissa i confini entro i quali gli artisti potranno liberare la propria creatività senza rischiare di essere cacciati dai vigili urbani, come è successo a Simone Moses Concas due settimane fa, o vedersi affibbiare multe. A presentare il regolamento in Commissione è stato direttamente il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che ha tenuto per sé la delega alla Cultura. Nel primo articolo del regolamento, quasi a volersi scusare, è specificato che «Il Comune di Sassari riconosce e valorizza l'Arte di strada quale fenomeno culturale e ne stimola le varie forme espressive, promuovendone lo svolgimento nel territorio comunale con le modalità previste dal regolamento». Parlare di regole per la creatività artistica suona un po' come un controsenso, ma Palazzo Ducale ha voluto creare il documento per garantire agli artisti di strada il diritto a esibirsi, più o meno liberamente. Secondo il regolamento arte di strada è l'attività artistica svolta a titolo gratuito o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici in modo estemporaneo e itinerante. Arte che può essere «di tipo musicale, teatrale, figurativa ed espressiva nel senso più ampio».Per tutti questi artisti sarà sufficiente comunicare almeno un'ora prima dell'esibizione, via email al Comando della Polizia locale o presentandosi in qualunque ufficio protocollo del Comune, l'angolo di strada e l'orario scelto per la loro performance, e potranno usufruire di 1 ora di suolo pubblico gratis, rispettando alcuni limiti: potranno utilizzare non più di 10 metri quadrati di via o piazza, dovranno stare ad almeno 30 metri da ospedali, scuole, biblioteche e lontano da luoghi di culto negli orari delle funzioni. Non potranno ostruire attività commerciali di qualunque tipo e dovranno contare almeno 30 metri dal punto in cui si sta già esibendo un altro artista (60 se si tratta di musica). Ancora, le esibizioni saranno autorizzate dalle 9 alle 23, tutti i giorni (dalle 10 alle 22 in caso di musica). Sarà vietato fare pubblicità, i madonnari dovranno usare prodotti e lavabili, e gli artisti dello spray painting vernici ecologiche e non tossiche. Il regolamento approvato dalla commissione dovrà ora passare al vaglio del consiglio comunale, e solo dopo l'ok dell'assemblea potrà entrare in vigore.