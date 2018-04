Asinara nella rete di Jazz Island per Unesco

Musica, e non solo. In cinque angoli diversi della Sardegna: da Porto Torres con la sua isola parco, l’Asinara, ad Alghero, dall’area marina di Tavolara ai nuraghi di Nuoro e di Barumini.

PORTO TORRES - Musica, e non solo. In cinque angoli diversi della Sardegna: da Porto Torres con la sua isola parco, l’Asinara, ad Alghero, dall’area marina di Tavolara ai nuraghi di Nuoro e di Barumini. L’isola partecipa all’International Jazz Day, l’appuntamento annuale del 30 aprile promosso dall’Unesco, l’agenzia dell’Onu per l’Educazione, la scienza e la cultura.

La due giorni di jazz in terra sarda rientra nel cartellone di Unesco in Musica, la serie di iniziative promosse in Italia in occasione dell’International Jazz Day dall’associazione I-Jazz. Dieci le regioni coinvolte: oltre alla Sardegna, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Campania, Veneto e Sicilia.

Grazie al patrocinio del Comune di Porto Torres, l'associazione Time in Jazz, in collaborazione con escursi.com, ha dato vita all'evento Asinara Trekkin' Jazz, che si terrà il 29 aprile 2018 sull'isola dell'Asinara. Molto più di un trekking emozionante adatto a tutti, molto di più di un concerto all'aria aperta: questo sarà un viaggio musicale.Accompagnato dalle Guide Esclusive del Parco e dal riecheggiare delle note suonate dalla prima funky street band della Sardegna, la Funky Jazz Orkestra di Berchidda, i visitatori potranno vivere un’esperienza indimenticabile nella natura selvaggia del Parco Nazionale dell'Asinara.

La manifestazione gode della collaborazione di Ente Parco dell'Asinara, Unesco, Associazione Italiana Giovani per Unesco e Tirias.