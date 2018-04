Il Giro d´Italia del gusto di Cyrano arriva in Abruzzo

Venerdì 27 aprile, a partire dalle 20.30, nuovo appuntamento con la rassegna dedicata alla scoperta dei vini regionali Italiani organizzata dalla Libreria vineria di Alghero

ALGHERO - Venerdì 27 aprile, a partire dalle 20.30, nuovo appuntamento con il “Giro d'Italia del gusto” di Cyrano, la rassegna dedicata alla scoperta dei vini regionali Italiani organizzata dalla Libreria vineria di Alghero. Questa volta si va in Abruzzo. Protagonista della serata saranno i vini della fattoria “La Valentina”, un'azienda nata trent'anni fa sulle colline vicino a Pescara e che si è caratterizzata per la valorizzazione delle Doc abruzzesi e per l'appassionata ricerca della qualità. Verranno proposti quattro vini: un trebbiano, un pecorino, un cerasuolo ed una riserva di Montepulciano d'Abruzzo. I vini saranno abbinati a assaggi ispirati alla tradizione gastronomica abruzzese. Come consuetudine, i posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303, oppure inviare una e-mail all'indirizzo web Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

«Abbiamo iniziato a comprendere meglio la nostra terra curandola e rispettandola. Il risultato? Vini qualitativamente più sani e veri. Animati dalla certezza che il vero miglioramento qualitativo debba avvenire nel rispetto assoluto dell'equilibrio biologico, stagione dopo stagione, abbiamo rigorosamente applicato una filosofia che lascia da parte l'uso sfrenato della chimica e della tecnologia. Insomma, ci siamo imposti di intervenire il meno possibile nei processi della natura, condividendo l'idea che “il presupposto della Doc è il segno della vite sulla propria uva”. Il nostro è un lavoro che permette alla vite di esprimersi, garantisce il mantenimento della fertilità della terra, aiuta a rendere sane le piante in modo che possano autonomamente resistere alle malattie ed ai parassiti».

«I vini di Fattoria La Valentina sono prodotti dalla natura attraverso l'unicità dei nostri terroir, che cerchiamo di rispettare anche in bottiglia. È questo il segreto della loro originalità. Il microclima, il terreno legato a vitigni ben adattati, restituiscono vini dal carattere marcato e unico. Vini che parlano di luoghi e di coltivazioni, che nascono dalla somma di tanti piccoli particolari e dalla passione che ci mettiamo ogni giorno. Vini autentici».

Anche per questo La Valentina ha scelto al 100percento di aderire a principi di sviluppo sostenibile e considerare ambiente e sostenibilità come fattori di competitività. La formazione di tutti i dipendenti a svolgere le proprie mansioni in modo responsabile nei confronti dell’ambiente ed il monitoraggio continuo del rispetto dell’azienda ai principi di sviluppo sostenibile, sono elementi per migliorare costantemente la politica e le prestazioni socio ambientali dell’azienda, che è anche la nostra famiglia».

