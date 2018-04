Chia, sbarcato un gruppo di migranti algerini

“L’ennesimo sbarco di migranti provenienti dall’Algeria dimostra che la rotta clandestina verso la Sardegna viene utilizzata a pieno ritmo”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, riferendosi allo sbarco di 5 algerini a Chia, arrivati sulla spiaggia sarda a bordo di un barchino.

“Il Governo Gentiloni, e quello Renzi prima, hanno tradito tutte le promesse perché nell’ultimo anno anziché cessare gli arrivi sono raddoppiati. Nel frattempo le espulsioni sono solo sulla carta, migliaia di ‘invisibili’ circolano in Italia e in Europa e tra essi anche personaggi poco raccomandabili. Occorre cambiare subito le regole sulle espulsioni, rendere effettivi i rimpatri e adottare una politica tesa ad arginare e governare il fenomeno dell’immigrazione anziché assecondarlo in maniera complice. Anche su questo aspetto – ha concluso Cappellacci- ci aspettiamo una svolta con l’arrivo del nuovo Governo”.

Gli africani sono stati condotti al centro di Monastir.

